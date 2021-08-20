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  4. GÜNCELLEME - Köyceğiz'deki orman yangınına 2 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Köyceğiz'deki orman yangınına 2 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor

20.08.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ SAYILARI EKLENDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

Yangının, rüzgarında etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldığı bildirildi.

Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

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