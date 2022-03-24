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  4. GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

24.03.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı YARALI VE GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

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