GÜNCELLEME - Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesi personeli ile şirket yetkilisi 6 şüpheli tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ekim'de gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kuşadası Adliyesine sevk edilen şüphelilerden belediyenin eski fen işleri müdür vekili F.Ç, çalışanlar K.C, K.K, M.A. ile ihaleyi alan şirketin yetkilileri T.B. ve Z.B. tutuklandı, belediye personeli D.Ş. serbest bırakıldı, E.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Soruşturmanın geçmişi

Kuşadası Belediyesinde geçen yıl yapılan mıcır alım ihalesine yönelik İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun yaptığı incelemenin ardından açığa alınan 6 belediye çalışanı ile ihaleyi alan şirketin 2 yetkilisi hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyenin eski fen işleri müdür vekili F.Ç, çalışanlar D.Ş, K.C, E.T, K.K. ve M.A. ile ihaleyi alan şirketin yetkilileri T.B. ve Z.B. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

