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GÜNCELLEME - Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

25.07.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Valisi Ali Çelik: - "Yangın, 3 taraftan kontrol altına alınmış durumda. Bir yönü köyden uzak olan tarafında tam kontrol sağlanmış değil. 2 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ediyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya’nın Emet ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürüyor.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, ihbar geldikten 12 dakika sonra müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Çelik, yangının 200 hektarlık alanda etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"İlk başta 5 helikopter, 2 uçak ve 38 arazöz bölgeye sevk edildi. İlk başta 400 kişilik ekibimiz vardı. Şu an sayı 600'e ulaşmış durumda. Gündüz aydınlık saatlerde helikopterlerin ilk müdahalesiyle Küreci köyümüze yaklaşması engellendi. Rüzgarın da hafif yön değiştirmesiyle Kürecik köyümüzün uzak bölgesinde yangının etkili olduğunu gördük. Toplamda 200 hektarlık alanda etkisini devam ettiriyor. Yangın, 3 taraftan kontrol altına alınmış durumda. Bir yönü köyden uzak olan tarafında tam kontrol sağlanmış değil. 2 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ediyor.

Şu an 58 arazöz, 12 su taşıma aracı, 15 itfaiye, 6 dozer ve 2 gece görüşlü helikopterle yangına müdahale devam ediyor. Temennimiz sabah olmadan yangını kontrol altına almak. Her ihtimale karşı Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde sabah 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirilmiş durumda. Günün ilk ışıklarıyla rüzgarın kısmen şiddetlenmesi beklentisi var, güçlü bir müdahaleyle büyümesini engellemek istiyoruz."

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

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