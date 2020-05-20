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GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını kısmen kontrol altına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.05.2020 21:49 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin: - "Yangının etkili olduğu yaklaşık 50 hektarlık alanda ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor" YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki Çatköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Emet ve Çavdarhisar ilçeleri ile kent merkezinden çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 16.00 sıralarında Çatköy yakınlarında çıkan yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının karaçam ormanında etkili olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Bölgedeki yoğun rüzgar nedeniyle yangın hızla yayıldı. Şu anda yangını kısmen kontrol aldık ve yayılmasını durdurduk. Yangının etkili olduğu yaklaşık 50 hektarlık alanda ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla mücadele çalışmalarına bölgede yaşayan köylü vatandaşlarımız da destek verdi. Çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri, 22 arazöz, 4 dozer, 4 greyder katıldı. Balıkesir ve Uşak'tan takviye arazözlü ekipler geldi."

Keskin, ilerleyen saatlerde yangını tamamen kontrol altına almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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