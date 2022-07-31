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GÜNCELLEME - Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

31.07.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen M.U'yu takibe aldı.

Şüphelinin il dışından Kütahya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini alan polis, Aslanapa ilçesi Göynükören Kavşağı'nda oluşturulan uygulama noktasında olayla bağlantılı kişilerin kullandığı araçları durdurdu.

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 5 bin 526 sentetik ecza, 826 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.U, M.Ş, S.D, M.A, S.A. ve M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandıKütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
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