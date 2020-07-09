YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

MALATYA HABERLERİ  | 09.07.2020 00:37 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Tarçın Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çaldığı inşaat malzemelerini evinde kullanmış

Çaldığı inşaat malzemelerini evinde kullanmış

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.