YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. GÜNCELLEME - Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

12.11.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da merkez üssü Pütürge olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor." diye konuştu.

Öte yandan AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından özellikle Pütürge ilçe merkezinde çok sayıda vatandaşın panik halinde evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Bazı vatandaşlar da yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTehlikeli ve zehirli! Hızla yayılıyorTehlikeli ve zehirli! Hızla yayılıyor
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu:AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu:
Anahtar Kelimeler:
deprem

Malatya Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:16
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:43

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Atayık Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.