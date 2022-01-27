GÜNCELLEME - Malatya'da kar nedeniyle 239 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da, kar yağışı dolayısıyla 239 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Pütürge'de 40, Darende'de 35, Arguvan'da 34, Arapgir'de 25, Hekimhan'da 24, Akçadağ'da 21, Kale'de 19, Yeşilyurt'ta 15, Battalgazi'de 10, Doğanyol ve Yazıhan'da 6'şar, Kuluncak'ta 3 ve Doğanşehir'de 1 mahallenin yolu kapandı.

Ekipler sabah saatlerinden bu yana kapalı 304 mahalleden 65'inin yolunu ulaşıma açtı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz