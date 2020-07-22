GÜNCELLEME - Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Dedeyazı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, jandarma, güvenlik korucuları ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangına 10 itfaiye ekibi, 5 arazöz, 10 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 10 belediye personeli, 45 jandarma personeli, 50'ye yakın vatandaş ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 10 hektar meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

