GÜNCELLEME - Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçinin cesedi bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Akkoyun (67), traktörünün tankerine su almak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin su altı arama kurtarma ekipleri, kısa sürede gözden kaybolan Akkoyun için bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyetine başladı.

Kanala giden su çiftçinin bulunması için kesildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Akkoyun'un cansız bedenini sudan çıkardı.



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