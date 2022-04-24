YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. GÜNCELLEME - Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçinin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçinin cesedi bulundu

24.04.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçinin cesedi bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Akkoyun (67), traktörünün tankerine su almak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin su altı arama kurtarma ekipleri, kısa sürede gözden kaybolan Akkoyun için bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyetine başladı.

Kanala giden su çiftçinin bulunması için kesildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Akkoyun'un cansız bedenini sudan çıkardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladıAnkara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:18
Yatsı
20:42
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.