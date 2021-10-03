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GÜNCELLEME - Malatya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

03.10.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Malatya'nın Kale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada biri polis memuru 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Çeçen (32) yönetimindeki 01 YV 976 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Bent Mahallesi mevkisinde, 44 LF 651 ve 07 E 6129 plakalı araçlara çarptı.

Kazada, çarpan otomobildeki Selami Çeçen (22), Fahriye Çeçen (30), Vahide Çeçen (55) ile 44 LF 651 plakalı araçtaki Abdulselam Ekici (25) ve Şeref Ekici (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumları ağır olan diğer araçların sürücüleri Metin Çeçen (31) ve Abdulvahap Kolcuk (65) ile Kübra Ekici (20), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Vefat edenlerden Abdulselam Ekici'nin Diyarbakır'da polis memuru olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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