GÜNCELLEME - Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı.

Yangın çatıya yayılırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışırken bina da tahliye edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda büyük çaplı hasar meydana geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz