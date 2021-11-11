YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Burmahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 3 helikopter ve 10 arazözle müdahale edildi.

Çok sayıda orman işçisinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da gençlerin sorularını yanıtladı:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da gençlerin sorularını yanıtladı:
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Deva Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.