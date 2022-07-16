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GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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