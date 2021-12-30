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GÜNCELLEME - Manisa'da esnaf kooperatifinde bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

30.12.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki esnaf kooperatifinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kooperatifin başkan yardımcısı Z.T. tutuklandı.

Oğlunun yönetim kurulu üyesi olduğu Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine gelen Ali Emrelioğlu (57) ile kooperatifin başkan yardımcısı Z.K. (65) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Z.K, tabancayla Emrelioğlu'nu vurdu.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Emrelioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Z.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Z.K. ile Emrelioğlu arasında daha önce de birkaç kez tartışma yaşandığı öğrenildi.

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