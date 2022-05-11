GÜNCELLEME - Manisa'da işçi otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 29 yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Vali Karadeniz, gazetecilere, kazanın 18.56'da meydana geldiğini belirterek, "29 yaralımız var, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetti ilk belirlemelere göre. Tüm yaralılar hastanelere sevk edilmiş durumda. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

