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GÜNCELLEME - Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

31.05.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: - "Hasar tespit çalışmalarına başladık, mahalle sakinlerinin mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz" DETAYLAR VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

İlçede aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Yağmur suları, cadde ve sokaklardaki kilit parke taşlarının sökülmesine, bazı ağaçların devrilmesine ve park halindeki bir otomobilin sürüklenmesine yol açtı.

Bölgeye Saruhanlı Belediyesi iş makinelerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Baskınların yaşandığın evlerdeki suyu tahliye eden ekipler, bozulan yolların onarılması için de çalışma başlattı.

Bazı mahalle sakinleri de traktörlerinin arkasına bağladıkları tesviye küreği ile yollardaki ve evlerinin önündeki çamur birikintisini temizlemeye çalıştı.

Bölgede incelemelerde bulunan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, AA muhabirine, Büyükbelen Mahallesi'nin bir yıl içinde ikinci kez su baskınıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bugünkü selde sevindirici olan tek gelişme can ve mal kaybının olmaması. Hasar tespit çalışmalarına başladık, mahalle sakinlerinin mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Yalçın da yağışın bir anda bastırdığını ve su baskınıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

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