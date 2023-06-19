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Manisa'nın Akhisar ilçesinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu

19.06.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, özellikle Ragıpbey, Hacıishak, Hürriyet ve İnönü mahallelerinde yollarda su birikintilerine neden oldu, trafiğin durma noktasına geldiği bazı sokaklarda araçlarda hasar oluştu.

İlçe merkezinden geçen Çağlak Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 30'a yakın vatandaşı tahliye etti.

HASTALAR DİĞER HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin acil servis bölümü de su altında kaldı, 13 hasta tedbir amaçlı çevredeki hastanelere nakledildi.

Tahliye çalışması yapılan hastanede acil sağlık hizmetleri poliklinik bölümünden veriliyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçeye gelerek baskınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Akhisar Ali Şefik Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada yoğun yağıştan sonra su baskınlarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 300 çağrının düştüğünü belirterek MASKİ ve AFAD ekipleri ile ilgili personelin hızlıca ihbarlara yönlendirildiğini, çevre illerden takviye ekip istediklerini söyledi.

İzmir'den gelen AFAD ekiplerini Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi acil servisine yönlendireceklerini dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Şu an tahliye süreçleri başladı. Elektrikle ilgili sorunlar var, onlar da büyük ölçüde giderildi. Su baskını olan mahallelerimize güvenlik sebebiyle elektrik verilemiyor. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte Akhisar'a düşen yağış miktarı metrekareye 80 kilogramı geçmiş durumda. Bunun da yaklaşık 60 kilogramının geride bıraktığımız 2 saatlik zaman diliminde yağmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yoğun yağış da baskına sebebiyet verdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden 13 hastamızı da başka hastanelere sevk ediyoruz."

Vali Yaşar Karadeniz, evlerini su basan ilçe sakinlerine bir öğrenci yurdunun tahsis edildiğini, talep eden ailelerin buraya nakledileceğini sözlerine ekledi.

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Su basan Akhisar Devlet Hastanesinden tahliye edilen hasta sayısı 62’ye yükseldiSu basan Akhisar Devlet Hastanesinden tahliye edilen hasta sayısı 62’ye yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Manisa Akhisar su baskını

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