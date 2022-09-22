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GÜNCELLEME - Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

22.09.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valisi Orhan Tavlı: - "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan, sabah saatlerinde havadan müdahalenin yeniden başladığı orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Gece gündüz gayretli çalışmalarından dolayı bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile karadan müdahale gece boyunca devam etmişti.

Havadan da 14 uçak, 35 helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınına sebep olduğu iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen M.Y. (85) gözaltına alınmıştı.

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