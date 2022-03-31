GÜNCELLEME - Mersin merkezli 3 ildeki FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ABD uyruklu zanlının da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunamayan bir kişi aranıyor.



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