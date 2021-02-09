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GÜNCELLEME - Mersin merkezli 3 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı

09.02.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sına ev hapsi verildi, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Gaziantep ve Yozgat'ta fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için 57 ekip ve 124 personelin katılımıyla 25 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen pompalı tüfek ile dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 31 mağdur kadının da ifadelerine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sına da ev hapsi verildi. Şüphelilerden 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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