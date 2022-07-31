GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 21 arazöz ve 116 personel sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahaleyi 15 dakika içerisinde yaptığı yangın, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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