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GÜNCELLEME - Mersin'de çivi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

30.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çivi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın deposundaki yağ varilleri ve kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor. Ekipler, aynı zamanda alevlere müdahaleyi zorlaştıran fabrikanın çevresindeki sac profillerini, iş makineleriyle kaldırılıyor.

Yoğun dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

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