GÜNCELLEME - Mersin'de hareket halindeki minibüsten yola düşen kadın öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın hayatını kaybetti.

Meryem Özkıraç (41), 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'ndeki durakta Cumali K'nin (41) kullandığı 33 NC 435 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne bindi.

Yolculuk ücretini ödeyen kadın, koltuğa oturmak istediği sırada dengesini kaybederek hareket halindeki minibüsün açık kapısından düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özkıraç, doktorların çabasına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Özkıraç'ın cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Tarsus Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü Cumali K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Özkıraç'ın yola düşmesi minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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