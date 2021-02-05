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GÜNCELLEME - Mersin'de hijyen kurallarını ihlal eden fırının faaliyeti 30 gün durduruldu

05.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Fırın sahibi ve çalışanına 18 bin 383 lira ceza kesildi DETAY EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, pişirime hazır ekmek hamurlarına hijyen kurallarına aykırı şekilde çeşitli ürünler ilave edilmesinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bir fırının faaliyeti 30 gün durduruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, polis ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle, Kırklarsırtı Mahallesi 2620 Sokak'taki ekmek fırınına, sosyal medyadan hijyen kurallarının ihlal edildiği görüntülerinin paylaşılması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içine dondurma, çikolata, kek, cips ile çeşitli meyve, sebze ve şarküteri ürünleri eklediği anların görüntülerini paylaştığı belirlenen fırın çalışanı Özcan Mami ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 bin 383 lira ceza uygulandı.

Fırının faaliyeti de 30 gün durduruldu.

Mami, denetim sırasındaki sorular üzerine, sosyal medyada paylaştığı ekmeği kendisi için hazırladığını ileri sürdü.

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