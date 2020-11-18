GÜNCELLEME - Mersin'de kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde yürüyen H.T'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Caddedeki işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaçı yapanın Y.Ç. olduğunu, zanlıya M.Y. ve Ş.S.A'nın da yardım ettiğini belirledi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve Ş.S.A. savcılık ifadesinin ardından salıverildi, Y.Ç. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Y.Ç'nin kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçması çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına yansıdı.

