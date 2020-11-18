YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı

GÜNCELLEME - Mersin'de kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı

MERSİN HABERLERİ  | 18.11.2020 13:58 | Son Güncelleme

Üç zanlı serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde yürüyen H.T'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Caddedeki işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaçı yapanın Y.Ç. olduğunu, zanlıya M.Y. ve Ş.S.A'nın da yardım ettiğini belirledi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve Ş.S.A. savcılık ifadesinin ardından salıverildi, Y.Ç. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Y.Ç'nin kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçması çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:32
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:55

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Damla Eczanesi
Akdeniz
Gülfidan Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Berat Eczanesi
Mezitli
Sude Eczanesi
Mezitli
Çam Eczanesi
Toroslar
Selçuklar Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.