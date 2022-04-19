GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.

Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Nur Hamit Bilal'in eve gelmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma, AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince gece saatlerinde çalışma başlatıldı.

Erdemli Belediyesi ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki iz takip köpekleri de aramaya katıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla Bilal, evinin yaklaşık 2 kilometre uzaklığında daha önce su deposu olarak kullanılan metruk bina yakınında bulundu.

Kız çocuğu, ailesiyle buluşturulduktan sonra sağlık kontrolü için ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



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