GÜNCELLEME - Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kaldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın Silifke Caddesi'ne çıkan alt geçidi su baskını sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bazı alt geçitlerde de su birikintileri oluştu. Yağış yüzünden trafikte aksamalar meydana geldi, bazı araçlar yolda kaldı.

Toroslar ilçesindeki Sağlık Mahallesi'nde de birçok araç su birikintisinin içinde kaldı.

Su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerinde vatandaşlar tahliye işlemi yaptı. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Ekipler, olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Evleri su altında kalan vatandaşlar, birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

- Yollar, ev ve iş yerlerindeki yağmur suyu tahliye ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD, sabah saatlerinden itibaren zarar gören bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Ekipler, ayrıca yol, ev ve iş yerlerindeki yağmur suyunu tahliye etmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik yapıyor. Araçları suyla dolan sürücüler de tahliye çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Demirtaş Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaçlar yüzünden halı sahanın demirleri çöktü.

- "Önce deprem zannettik, sonra tavandan eve su doldu"

Sağanak sırasında evinde hasar oluşan Melike Batur, AA muhabirine, evinin alçıpan tavanının çöktüğünü, ardından içeriye su dolmaya başladığını söyledi.

Evlerinde AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları yapıldığını belirten Batur, "Önce deprem zannettik, sonra tavandan eve su doldu. Çocuklar yerde uyuyordu. Önce çocuklar suyun içinde kaldı. Onları çıkartmaya çalıştım. Sonra gelip annemi ve zihinsel engelli teyzemi çıkarttım. Başlarına baktım kanıyor mu diye, annemin başı kanıyordu ve kafası şişmişti. Teyzemin de benim de kafamın arka tarafı şişti. Çok kötü bir durumdu. Biz geceyi hastanede ve karakolda geçirdik, ardından eve döndük." diye konuştu.

Emine Şahin de evinin su altında kaldığını, eşyasının kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek, "Birdenbire eve su girmeye başladı, bir metreden fazla su bastı. İki engelli çocuğum var. Ne evim ne de eşyam, hiçbir şeyim kalmadı. Ev, oturulacak halde değil. Çocuklarım komşuların yardımlarıyla kurtarıldı. Yetkililerin yardımlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.



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