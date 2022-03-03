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GÜNCELLEME - Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı

03.03.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan 33 KCL 44 plakalı servis, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, biri ağır 13 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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