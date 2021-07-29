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GÜNCELLEME - Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

29.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydıncık ilçesindeki yangın yerleşim yerlerini ve seraları tehdit ediyor DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.

Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, AA muhabirine, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı.

Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil." dedi.

- Bozyazı'da da yangına müdahale sürüyor

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

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Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorMersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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