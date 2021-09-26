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GÜNCELLEME - Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi serbest bırakıldı

26.09.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adıyaman'da toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ve anne annesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde toprağa yarı gömülü bulunarak hastaneye kaldırılan bebeğin gözaltına alınan anne ve anneannesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmiş, polisin çalışması sonucunda bebeğin annesi ve anneannesi tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştı.

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