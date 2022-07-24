YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

24.07.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Çamköy Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına karadan 15 arazöz, 7 su tankeri, 1 dozer, yangın söndürme işçileri, itfaiye ekipleri ile havadan 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardıMuğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı
Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandıBilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı
Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandıSpor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla müdahale

Muğla Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:29
Yatsı
22:00
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.