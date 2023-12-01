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Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheliler tutuklandı

01.12.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Anıtlar Müdürlüğünde görevli iki uzman tutuklandı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede inşaatı devam eden konut ve iş yeri alanının sit alanı sınırları içerisinde bulunup bulunmadığı yönünde hazırlanan rapora olur kararı verilmesi için bir iş insanından 300 bin lira istendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Anıtlar Müdürlüğünde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görevli M.T'nin iş insanına Menteşe ilçesi Akyol Caddesi üzerinde bekleyeceğini ve önceki konuşmalara istinaden 80 bin lirayı alacağını bildirmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Şüpheli M.T, 80 bin lirayı alırken suçüstü yakalandı, aynı kurumda görev yapan M.Ö. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Gözaltı Muğla Adliye rüşvet operasyonu

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