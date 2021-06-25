GÜNCELLEME - Muğla'da otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çantasında 1 kilo 518 gram esrar bulunan otobüs yolcusu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince otogarda, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle gelen şüpheli O.K'nin çantasında "dedektör köpek" yardımıyla arama yapıldı.

Çantada 2 paket halinde 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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