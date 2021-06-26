YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Muğla'da plastik atık deposundan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Muğla'da plastik atık deposundan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

26.06.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisindeki MOPAK tesislerinin plastik atık deposunda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yakındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 15 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında plastik atık deposu ile depoda bulanan reçineler yandı. Arazide bulunan 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen bazı işçilere bölgedeki 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle Dalaman ilçesinde gökyüzü dumanlarla kaplanırken, yoğun duman Fethiye ve Ortaca ilçelerinde de vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldıDatça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.