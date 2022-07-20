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GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

20.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bayır Mahallesi'nde ailesinin yanında bulunan eşi Merve S'nin (26) yanına gelen şüpheli M.S. (29), eşi, kayınvalidesi Ülkü S. (63) ve kayınpederi Ramazan S. (71) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Fethiye'deki hastanelere kaldırdı.

Merve S'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Ülkü S. ile Ramazan S'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

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Muğla Fethiye kayınvalide

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