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GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.08.2020 21:49 | Son Güncelleme

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konacık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ş, A.Ö. ve R.A, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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