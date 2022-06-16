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GÜNCELLEME - Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

16.06.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Karacaağaç Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

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