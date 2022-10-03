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  4. GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

03.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcı, 5 şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti ŞÜPHELİLERİN SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler A.G, S.S, İ.K, J.E. ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Şüpheliler sorgularının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

- Olay

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

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