YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. GÜNCELLEME - Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

16.06.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EK GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli ile ona yardım eden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Battal K'yi öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmada, şüpheli M.B. ile kendisine yardım eden S.K. ve O.B'yi kent merkezi ile Kemerhisar beldesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan M.B. ve S.K. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

M.B, dün akşam, İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturduğu apartmanın girişinde teyzesinin oğlu Battal K'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Battal K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandıİç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı
Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürprizKastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz
Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi:Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi:
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:12
Öğle
12:47
İkindi
16:41
Akşam
20:13
Yatsı
21:54
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.