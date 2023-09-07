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Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07.09.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Devecik Mahallesi Çandır yolunda sabah saatlerinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada Fatma (63) ve eşi Mehmet Çakır (73) olay yerinde, 8 aylık hamile Cemile Sağlam (40) ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadının bebeği de kurtarılamadı.

Araç içerisinden yaralı kurtarılan sürücü Dursun Sağlam Ünye Devlet Hastanesi, oğlu Seyfettin Sağlam (42) ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Cemile ile yaralanan 4 yıllık eşi Seyfettin Sağlam'ın, doğumu yaklaşan ilk bebeklerinin kontrolü için Ünye ilçesine gittikleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Yaşamını yitiren Fatma ve Mehmet Çakır'ın Cemile Sağlam'ın anne ve babası olduğu, kızlarının doğumu için memleketleri Sinop'tan Ordu'ya geldikleri anlaşıldı.

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trafik kazası Ordu hamile kadın

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