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GÜNCELLEME - Ordu'da otomobilin dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

05.07.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadi T. yönetimindeki 52 HY 128 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi'ndeki Civil Deresi'ne düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Alperen T. ve Akılay Cansu Y, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Akılay Cansu Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ordu Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hadi T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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