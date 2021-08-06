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GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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