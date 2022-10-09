GÜNCELLEME - Pendik'te kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Öte yandan fabrikanın pazar günü kapalı olduğu ve yangın esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
Büyük çapta hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
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