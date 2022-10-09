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  4. GÜNCELLEME - Pendik'te kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Pendik'te kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

09.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Öte yandan fabrikanın pazar günü kapalı olduğu ve yangın esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Büyük çapta hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

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