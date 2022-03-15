YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Pınar Gültekin cinayeti sanığının kardeşi hakkında tahliye kararı verildi

GÜNCELLEME - Pınar Gültekin cinayeti sanığının kardeşi hakkında tahliye kararı verildi

15.03.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Sıddık Gültekin: - “Delilleriyle beraber her şey ortada. Mahkemeyi boykot ediyorum. Bundan sonra mahkemelere katılmayacağım.” GÜLTEKİN'İN AİLESİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında tahliye kararı verildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin iade kararına yapılan itirazı kabul etti.

Mahkeme, dosyayı diğer dosya ile birleştirdi ve tahliye kararı verdi.

Kararda, sanık Mertcan Avcı'nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkemenin dosyasından aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerine uymuş olması ve kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak, itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Davanın 11'inci duruşması 11 Nisan saat 14.00'te yapılacak.

Tahliye kararına tepki gösteren baba Sıddık Gültekin, gazetecilere, Mertcan Avcı'nın daha mahkemeye çıkmadan tahliye edildiğini, artık mahkemeden hiçbir adalet beklemediğini söyledi.

Avcı'nın, kızını kardeşi, babası, annesi ve ortaklarıyla beraber diri diri yaktığını savunan Gültekin, Muğla'ya bir müfettiş gönderilmesini ve dosyanın incelenmesini istedi.

Artık Muğla'ya gitmek istemediğini belirten Gültekin, bu dünyada istediği tek şeyin adalet olduğunu vurguladı.

Baba Gültekin, aile olarak dayanacak güçleri kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bırakın adalet yerini bulsun. Gerçekten adalet yerini bulmazsa artık insanlar kendi adaletini kendisi sağlayacaktır. Bu bir tehdit değildir. Bu, kızı diri diri yakılan babanın feryadıdır. Artık dayanacak gücümüz yok. Delilleriyle beraber her şey ortada. Yarın, öbür gün bu işin vebalini hiç kimse çekemez. Mahkemeyi boykot ediyorum. Bundan sonra mahkemelere katılmayacağım. Caniyi de serbest bıraksın. Kardeşi, beraber cinayete iştirak etmiş. Ya nasıl tahliye ediyor? Bu ne biçim bir şeydir?"

Anne Şefika Gültekin de, "Bu dünyada yoksa, öbür dünyada adalet var. Ben onları Allah’a havale ettim." ifadelerini kullandı.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti.

Yargılama sırasında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmiş, üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Çankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdıÇankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Cemal Metin Avcı

Muğla Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:21
İkindi
16:42
Akşam
19:20
Yatsı
20:35
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.