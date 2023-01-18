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Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarptı

18.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu ve mürettebatıyla açıkta bekleyen gemi, hasar tespit çalışması için liman ağzına yanaştırıldı. DETAY EKLENDİ

Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarptı

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarptı.

Soçi kentinden 2 gün önce hareket eden, 385 Rus turist ve 283 personel taşıyan Panama bandralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle geminin yan kısmı limandaki usturmaçalara çarptı. 8 usturmaçada hasarın oluştuğu limana demirleyemediği için yolcu ve mürettebatıyla açıkta bekleyen gemide hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yoğun akıntı nedeniyle dalgıçların sağlıklı çalışma yürütememesi üzerine gemi, suyun daha durgun olduğu liman ağzına getirildi. Dalgıçlar, hasar tespit çalışmasını burada sürdürüyor.

Sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır, liman bölgesine gelerek çalışmaları takip etti.

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