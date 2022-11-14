YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi öldü

Sakarya'da ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi öldü

14.11.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'da ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi öldü

Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan Batuhan Özar (21) ile Uras Çınar Dilber (11) hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Özar ve Dilber'in cenazeleri, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine götürüldü.

İşlemleri tamamlanan cenazeler, daha sonra ailelerine teslim edildi.

Çocuğun cenazesi, ikindi vakti Çukurahmediye Mahallesi'ndeki Salko Camisi'nde kılınan namazın ardından Erenler Kayalarreşitbey Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Özar'ın cenazesinin ise Tuzla Mahallesi'ndeki Vefa Camisi'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya’da 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildiSakarya’da 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildi
Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulunduAlanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu
Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyorGirlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya cenaze ölü

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:38
Öğle
12:48
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:10
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.