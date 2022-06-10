GÜNCELLEME - Sakarya'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Sakarya'da tartışma sırasında babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde H.K. (41) ile oğlu O.K. (21) arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. evdeki ruhsatsız silahla babasına ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen O.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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