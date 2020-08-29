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GÜNCELLEME - Sakarya'da çıkan çöplük yangını söndürüldü

SAKARYA HABERLERİ  | 29.08.2020 19:45 | Son Güncelleme

SÖNDÜRÜLME VE DETAYLAR EKLENDİ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Sakarya Nehri yakınında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ve kurumuş otların sıklığı nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçların girmekte zorlandığı alanda yangına müdahale etti.

Bu arada çöplerin arasında yer alan lastiklerin tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

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